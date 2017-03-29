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حظك اليوم برج السرطان الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: الحظوظ جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز، يجب أن تقاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك

عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك

صحياً: انتبه إلى حوادث السير، فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها الوخيمة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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