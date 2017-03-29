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عباس: اللقاء الثلاثي مع السيسي وعبد الله الثاني استهدف التنسيق قبل لقاء ترامب

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عباس: اللقاء الثلاثي مع السيسي وعبد الله الثاني استهدف التنسيق قبل لقاء ترامب عباس: اللقاء الثلاثي مع السيسي وعبد الله الثاني استهدف التنسيق قبل لقاء ترامب

مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن لقاءه المشترك اليوم الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استهدف التنسيق قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله إنه سيزور والعاهل الأردني والرئيس المصري الولايات المتحدة الأمريكية (الشهر المقبل) كل على حدة "لذلك كان من المفيد الحديث في كل الأمور وبدقة".

وأضاف أنه تم في اللقاء الثلاثي تناول "المواضيع التي سنطرحها خلال لقاء الرئيس ترامب، حيث تم مناقشتها بالتفصيل".

وكان اللقاء الثلاثي انعقد اليوم على هامش انعقاد قمة جامعة الدول العربية في دورتها رقم 28 في الأردن.

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