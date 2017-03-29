إغلاق مستشفى خاص و10 محلات تجارية بالسويس

مصراوي - أ.ش.أ:

أغلقت لجنة تضم قيادات أمنية بمديرية أمن السويس ومسئولي حي السويس ومسئولين بمديرية الصحة، مستشفى خاص بالسويس بالشمع الأحمر و10 محلات تجارية.

وضمت اللجنة العميد أحمد عبدالعال، مدير شرطة مرافق السويس ونائب مدير أمن السويس ومسئولي الجهاز التنفيذي بحي السويس.

وأغلقت اللجنة، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية بمستشفى السراج المنير بالسويس بالشمع الأحمر، وتركت العيادة العيادة الخارجية وقسم حضانات الأطفال.

كما أغلقت اللجنة 10 محلات تجارية من بينهم مطاعم في نطاق حي السويس؛ تنفيذًا لقرارات إغلاق صادرة للمحلات التجارية.

وأكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تنفيذ جميع القرارات الصادرة من الجهات التنفيذية بإغلاق منشآت مخالفة للقانون في جميع أحياء المحافظة.