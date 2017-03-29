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مفاجأة.. السر الذي حير مشاهدي فيلم "العفاريت"؟!! من هي ابنة مديحة كامل.. ومؤلفة الفيلم تجيب!!

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مفاجأة.. السر الذي حير مشاهدي فيلم "العفاريت"؟!! من هي ابنة مديحة كامل.. ومؤلفة الفيلم تجيب!! مفاجأة.. السر الذي حير مشاهدي فيلم "العفاريت"؟!! من هي ابنة مديحة كامل.. ومؤلفة الفيلم تجيب!!

بعد  مرور السنين على عرض الفيلم المشهور “العفاريت” ، من بطولة و الفنانة الراحلة مديحة كامل مع مجموعة من الأطفال الصغار وتسائل الكثيرون عن من هى ابنة مديحى كامل التي تم اختطافها اي الطفلتين تكون بلية أم لوزة والذي تجيب عنه المؤلفة ماجدة خير الله.
 
تقول المؤلفة أن النهاية كانت بمعرفة مديحة كامل لابنتها وتاخذها لمنزلها لتربيها ولكنها وجدت هذه النهاية تقليدية فقررت التغيير وجعلت النهاية هكذا لتشويق المشاهد اكثر وتقول ماجد أنها لا تعرف من تكون ابنتها لانها تريد النهاية بهذا الشكلبينما كانت نسخة الفيلم الاولى ان بلية هي بنت مديحة.
 
المصدر : حياة

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