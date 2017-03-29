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سر العثور على جثة لـ"مجذوب" بقسم الأربعين القديم في السويس

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سر العثور على جثة لـ"مجذوب" بقسم الأربعين القديم في السويس سر العثور على جثة لـ"مجذوب" بقسم الأربعين القديم في السويس

مصراوي Masrawy

قسم الأربعين القديم في السويس

السويس - حسام الدين أحمد :

عثر الأهالي في السويس على جثة لرجل في العقد السابع من العمل داخل قسم شرطة الأربعين القديم، اليوم الأربعاء، وأبلغوا شرطة النجدة بالواقعة.

انتقل الرائد محمد عابد، رئيس مباحث قسم السويس لمقر القسم القديم، والذي يقع داخل نطاق الحي، وتبين من التحريات وسؤال الشهود العيان والعاملين بالمحال المجاورة للقسم أن المتوفى يدعى "سيد" وأنه رجل "مجذوب" يتجول في الشوارع ويتخذ من القسم المهجور مكانًا لإقامتة.

يشار إلى أن مبنى القسم كان مقرًا لقسم شرطة الأربعين، وتعرض للتخريب والحرق يوم جمعة الغضب في أعقاب أعمال العنف التي اجتاحت السويس، وأثرت النيران في الحالة الإنشائية للمبنى، وأصبح غير صالح استخدامه كمقر شرطي مرة أخرى وأنشأت مديرية أمن السويس مقرًا جديدًا لقسم الأربعين على مساحة أكبر بجوار ضاحية السادات.

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