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فضيحة في شنط التموين المقرر توزيعها بداية أبريل

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فضيحة في شنط التموين المقرر توزيعها بداية أبريل فضيحة في شنط التموين المقرر توزيعها بداية أبريل

بعد بدء وزارة في توزيع شنط التموين الجديدة، التي تحتوي علي كيس به كيلو سكر وزجاجة زيت 800 مللي، والتي سيتم توزيعها ابتداء من يوم السبت القادم مع بداية شهر أبريل، حدث ما توقعه وحذر منه ماجد نادي المتحدث باسم النقابة العامة لبدالين التموين، فقد تفككت أكياس السكر وتناثرت داخل الشنطة البلاستيكية الشفافة التى تحتوى على الحصة التموينية، ومن المتوقع أن يحدث نفس الشئ مع الزيت الذى تكررت الشكاوى منه زجاجاته بأنها سيئة التعبئة، إلا إذ تسرب داخل الشنطة سيقوم بإفساد طعم ورائحة السكر بسبب سوء التعبئة والنقل والتخزين، وعدم ملائمة الشنطة للتوزيع التمويني.

كما انتقد ماجد وضع التموين في فكرة الشنط البلاستيكية، واصفًا إقرار تعميمها بالقرار المتعجل، وتابع “من غير المنطقى وضع زيت الطعام بجوار السكر فى نفس الشنطة”.

 

وتساءل كيف سيتم نقل الشنط الجديدة التى سيبلغ عددها 72 مليون شنطة، لأن السلع الآن توضع فى كراتين ورقية ويتم تغليفها عند البيع لدى التاجر فى أكياس بلاستيكية.

وقال ماجد هل من المنطقي أن يكون هامش ربح شنطة التموين 38 قرش مع إن سعر الشنطة نفسها 40 قرش.

شنط التموين

 

المصدر : مصرفايف

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