قمة ثلاثية "مصرية أردنية فلسطينية" على هامش "القمة العربية"

البحر الميت- (أ ش أ):

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قمة ثلاثية، على هامش أعمال القمة العربية الـ 28، التي اختتمت أعمالها، مساء اليوم الأربعاء، في البحر الميت، وفقًا لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

وقال الصفدي - في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية - إن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع علي الساحة الفلسطينية وتنسيق المواقف قبل زيارات الزعماء الثلاثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.