يحيى راشد يشارك في المؤتمر الدولي لـ"السياحة العلاجية" في واحة سيوة غدًا

كتب- مصطفى المنشاوي:

يشارك يحيي راشد وزير السياحة، غدا الخميس، في المؤتمر الدولي "التطوير السياحي المتوازن والسياحة العلاجية لواحة سيوة ووضعها على خريطة السياحة الدولية".

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بواحة سيوة، وتنظمه محافظة مطروح بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية فرع مطروح خلال الفترة من 29 حتي 31 مارس الجاري.

يذكر أن مشاركة الوزير في هذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة بمنتج السياحة العلاجية إلى جانب الحرص على إلقاء مزيد من الضوء علي المقومات السياحية التي تتمتع بها واحة سيوة ومطروح في مجال السياحة العلاجية والبيئية.

كما يشارك عدد من الخبراء بالمؤتمر لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه السياحة الدولية بسيوة وطرق حلها.