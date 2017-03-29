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نادي القضاة يوقع بروتوكولا لتأسيس مجلة الفقه والقضاء

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نادي القضاة يوقع بروتوكولا لتأسيس مجلة الفقه والقضاء نادي القضاة يوقع بروتوكولا لتأسيس مجلة الفقه والقضاء

مصراوي Masrawy

المستشار محمد عبد المحسن

كتب- عمرو علي:

بدأ - منذ قليل - حفل نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، توقيع بروتوكول رسمي لتأسيس مجلة علمية قانونية باسم مجلة "الفقه والقضاء التشريع"، عدد من علماء فقهاء القانون، والقضاة، وعدد من ممثلي المؤسسات العلمية والفقهية.

قام رئيس نادي القضاة بتوقيع البروتوكول بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور عادل عبد العال عميد كلية الشريعة والقانون بجامعه الأزهر، وناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بعين شمس.

يأتي ذلك في إطار تبني نادي القضاة فكرة الشراكة مع أهم الجامعات المراكز البحثية، ودار الإفتاء، والقضاء العسكري لتأسس وإصدار مجلة علمية قانونية تطبيقية محكمة بمعايير دولية لتكن هي الأهم في والوطن العربي.

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