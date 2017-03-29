طريقة تسجيل البطاقات التموينية بموقع دعم مصر

شيماء مصطفى

قامت وزارة التموين والتجارة بفتح باب التقديم لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية لعام 2017، لمستحقي الدعم ويكون ذلك من خلال موقع “دعم مصر”، كما أنه تم الإعلان عن تسجيل حوالي أكثر من مليون ومائتي ألف شخص، من إجمالي سبعة ملايين شخص لديهم مواليد جدد.

وقد تم تحديد المدة وذلك للتحويل من البطاقات الورقية إلى البطاقات الذكية وذلك حتي نهاية شهر مارس لعام 2017.

وأكدت وزارة التموين والتجارة على ضرورة إلى مكاتب التموين، وذلك لتحويل البطاقات الورقية إلي البطاقة الذكية وذلك لاستلام السلع التموينية.

ويحصل المواطن على حصته من الخبز، وحصته من السلع، من خلال استخدامه البطاقة الذكية، ويمكنك تسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر

المصدر : مصرفايف