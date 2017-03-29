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إسماعيل يشهد توقيع اتفاق بين «التضامن» و«المالية» لفض التشابك بين التأمينات والخزانة

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إسماعيل يشهد توقيع اتفاق بين «التضامن» و«المالية» لفض التشابك بين التأمينات والخزانة إسماعيل يشهد توقيع اتفاق بين «التضامن» و«المالية» لفض التشابك بين التأمينات والخزانة

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شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارتى التضامن الاجتماعي والمالية، الذى يأتى تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة، حيث تم الانتهاء من تدقيق جزء من المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى 30/ 6/ 2016، وقد بلغت نحو 56 مليار جنيه، وقد نص الاتفاق على سداد تلك المديونية المستحقة على عشر دفعات سنوية في صورة صكوك تصدر سنويًا، بما يتيح سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

كما شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوي العاملة والإنتاج الحربي، حيث ينص البرتوكول على التعاون الفنى بين الوزارتين فى مختلف الأنشطة، التى من بينها تطوير نظم المعلومات والأعمال الإنشائية، وتوفير المعدات والآت وصيانتها.

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ويأتي هذا البروتوكول من منطلق حرص وزارة القوى العاملة على مواكبة التحديث والتطوير، وفقًا للنهج العلمي خاصة في مجال التكنولوجيا والحاسبات وأنظمة المعلومات وميكنة الخدمات، والاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالدولة، وفى هذا السياق تم توقيع عقد تقوم بموجبه وزارة الإنتاج الحربى بإعداد البرامج الخاصة لميكنة كل أعمال ديوان وزارة القوى العاملة.

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