انقطاع المياه عن 16 منطقة بالشيخ زايد وأكتوبر بسبب كسر مفاجئ

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن قطع المياه بـ16 منطقة بمدينتى الشيخ زايد أكتوبر وهى: «الربوة الجديدة – الحي السادس - الحي السابع، والتوسعات الشرقية والشمالية – أحياء أكتوبر من الحي الثامن حتى الحي الثاني عشر - المنطقة الصناعية- نيو جيزة والأمن المركزي والقوات الخاصة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش- بني مجدول- كرداسة» بسبب حدوث كسر مفاجئ لخط قطره 1600 ملي القادم من محطة مياه الشيخ زايد.

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وأضافت الشركة القابضة، فى بيان لها اليوم، أنه سيتم الإصلاح فى الفترة من الساعة الثامنة مساء الأربعاء حتى الثامنة من صباح غد الخميس، مؤكدة أنه سيتم دفع سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب من شركة مياه الشرب بالجيزة، كما تم دفع عدد من سيارات الشركة مياه الشرب بالقاهرة لمعاونة في توزيع المياه للمناطق المتأثرة لحين انتهاء الإصلاح.