أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أبو الغيط: مستمرون في مواجهة الإرهاب والقضاء على «خوارج العصر»

Google+ Print
أبو الغيط: مستمرون في مواجهة الإرهاب والقضاء على «خوارج العصر» أبو الغيط: مستمرون في مواجهة الإرهاب والقضاء على «خوارج العصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء الأربعاء، إلى حل الأزمة السورية عبر الطرق السياسية والبعد عن الحل العسكري للأزمة.

وقال أبو الغيط، خلال البيان الختامي للقمة العربية، إن الدول العربية اتفقت على الاستمرار في مواجهة الإرهاب والقضاء على خوارج العصر، مشدّدًا على أنهم يعربون عن قلقهم من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.

شاهد أيضا

أضاف: «ندعم العراق في جهود استعادة الموصل من تنظيم داعش، ونساند جهود التحالف العربي في اليمن وقرارات مجلس الأمن بما يحفظ استقلال اليمن ووحدته، وندعم جهود دول الجوار الليبي لتحقيق المصالحة».

أشار إلى أن الزعماء يؤكدون رفض التدخل في الشئون الداخلية العربية أو تأجيج الصراعات، داعيًا إيران إلى الاستجابة لدعوة الإمارات من أجل استعادة الجزر الثلاثة، والتأكيد على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»