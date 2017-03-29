أبو الغيط: مستمرون في مواجهة الإرهاب والقضاء على «خوارج العصر»

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دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء الأربعاء، إلى حل الأزمة السورية عبر الطرق السياسية والبعد عن الحل العسكري للأزمة.

وقال أبو الغيط، خلال البيان الختامي للقمة العربية، إن الدول العربية اتفقت على الاستمرار في مواجهة الإرهاب والقضاء على خوارج العصر، مشدّدًا على أنهم يعربون عن قلقهم من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.

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أضاف: «ندعم العراق في جهود استعادة الموصل من تنظيم داعش، ونساند جهود التحالف العربي في اليمن وقرارات مجلس الأمن بما يحفظ استقلال اليمن ووحدته، وندعم جهود دول الجوار الليبي لتحقيق المصالحة».

أشار إلى أن الزعماء يؤكدون رفض التدخل في الشئون الداخلية العربية أو تأجيج الصراعات، داعيًا إيران إلى الاستجابة لدعوة الإمارات من أجل استعادة الجزر الثلاثة، والتأكيد على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.