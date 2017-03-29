صور| افتتاح المهرجان الـ21 لمرشدات جامعة المنيا

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افتتح رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال الدين أبو المجد، اليوم الأربعاء، المهرجان الإرشادى الـ21 لكليات الجامعة، ضمن فعاليات أنشطة المخيم الدائم للجوالة والخدمة العامة لهذا العام.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب، وعمداء ووكلاء الكليات، والدكتور هاني العربي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، عماد محمد زكى مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إداة الجوالة والخدمة العامة ومنسقي الأنشطة بالكليات ومشرفي الأنشطة وطالبات المرشدات المشاركات في المهرجان وطلاب الجامعة.

بدأت مراسم المهرجان بطابور عرض فرعوني لجوالات كليات الجامعة، يحملون أعلام الجامعة والكليات، تبعه تحية العلم والقسم ثم تفقد رئيس الجامعة مخيمات الجوالة المنفذة من طالبات كليات الجامعة.

قال رئيس جامعة المنيا، إن نشاط المرشدات من الأنشطة المتميزة التي تضيف إلى شخصية الطالبة الكثير من المهارات، ويعزز سمات الاعتماد على النفس وتحمل المسئولية، كما أن لها دورًا عظيمًا في تشكيل شخصيتهن، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في المهرجان.

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