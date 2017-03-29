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الإصابة تبعد لاعب برشلونة عن مواجهتي يوفنتوس

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الإصابة تبعد لاعب برشلونة عن مواجهتي يوفنتوس الإصابة تبعد لاعب برشلونة عن مواجهتي يوفنتوس

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان اليوم الأربعاء، غياب لاعبه التركي أردا توران، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب معاناته من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وسيغيب توران، عن مباراتي فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي في 11 و19 إبريل المقبل.

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وخلال نفس الفترة، سيغيب عن مباريات الفريق أمام كل من غرناطة وإشبيلية ومالاجا وريال سوسييداد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعقب مشاركته في فوز منتخب بلاده على فنلندا يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات المجموعة التاسعة في الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، لم يتمكن توران من خوض مباراة تركيا الودية أمام مولدوفا الاثنين الماضي بسبب الإصابة العضلية.

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