نجم توتنهام يُغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم

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أعلن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن غياب لاعبه الأرجنتيني إريك لاميلا، عن صفوف الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إصابة اللاعب في نوفمبر الماضي، تضاعفت بعد خضوعه لبرنامج تأهيل قوي، وأنه لن يلحق بالفريق هذا الموسم وسينتظر للموسم المقبل.

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يذكر أن اللاعب انضم للسبارز موسم 2013/2014 قادمًا من روما الإيطالي بصفقة تقدر بـ30 مليون إسترليني، لمدة أربعة سنوات، وقد ارتبط اسمه كثيرا قبل إصابته بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، ولكن يبدو أن الصفقة قد توقفت بسبب إصابة اللاعب.