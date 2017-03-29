ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمراحل التعليم الأساسي بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام 2016 / 2017، على أن تبدأ الامتحانات في 2 مايو المقبل.

وقال رضا سليمان، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، إن امتحانات الصفين الثاني والثالث تبدأ يوم 2 مايو، وتنتهي يوم 4، كما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي السبت 6 مايو، وتنتهى بعد 5 أيام.

وأضاف رضا سليمان في تصريح لـ"مصراوي"، أن امتحانات الشهادة الابتدائية تبدأ 13 مايو، وتنتهى يوم الأربعاء 17 مايو، كما تبدأ الامتحانات للصفين الأول والثاني الإعدادي، الأربعاء الثالث من الشهر نفسه، تنتهى في اليوم الثامن.

أما الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتها، الخميس وحتى الأربعاء 17 مايو، ويبدأ طلاب الصف الأول بالثانوية العامة، الامتحانات يوم السبت 6 مايو، وفي اليوم التالي تبدأ امتحانات الصف الثاني، وتستمر الامتحانات يوم ويوم بالتبادل بين الصفين. حتى انتهاء الامتحانات في 25 مايو.