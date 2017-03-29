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"الحق في الدواء" يطالب بمحاسبة وزير الصحة بسبب "مصنع الألبان المُكتشف"

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"الحق في الدواء" يطالب بمحاسبة وزير الصحة بسبب "مصنع الألبان المُكتشف" "الحق في الدواء" يطالب بمحاسبة وزير الصحة بسبب "مصنع الألبان المُكتشف"

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وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي

كتب - أحمد جمعة:

انتقد المركز المصري للحق في الدواء، تصريحات وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي بشأن اكتشاف مصنع ألبان "لاكتو " بالعاشر من رمضان، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات لها نتائج سلبية على فرص الاستثمار وصناعة الدواء في مصر.

وطالب المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، البرلمان باستدعاء وزير الصحة، وسؤاله عن خطورة تصريحاته، والتحقق في كيفية استيراد حصول مصنع "لاكتو مصر" على تراخيص استيراد الخامات من الخارج والإنتاج والتصدير دون علم وزارة الصحة.

وأكد المركز أن هناك دهشة في أوساط أسواق الدواء وجمهور المستهلكين من تصريحات الوزير، نظرا إلى أن المصنع موجود من سنة 2000، حيث أصدرت له موافقة الإدارة المركزية للصيدلة، وفي عام 2002 قام بالإنتاج الفعلي، وفي عام 2005 وبسبب حروب مافيا استيراد الألبان من الخارج، حدثت أخطاء فنية في إحدى التشغيلات، ووضعت الصحة عراقيل كبيرة أمام المصنع تهدف لمنع إعادة العمل في هذا القطاع الحيوي، أدى لتعطيل الإنتاج في المصنع الذي عاد للعمل مرة أخرى في 2012، الأمر الذي أدى إلى لجوء المصنع إلى تصدير إنتاجه إلى الخارج.

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