حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 30 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً



عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه



صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الامر بأحد الاولاد

برج الثور

مهنياً: لا تتورّط في حل مشاكل الآخرين واهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحاً في إهمال أعمالك، وستندم لاحقاً على التقصير



عاطفياً: يبدو كأنك تقول الشيء الأكثر معقولية في العالم، والشريك لا يزال راضياً ومبتسماً



صحياً: انتبه جيداً لنوعية المأكولات التي تتناولها في المطاعم. حاول تحاشيها قدر الإمكان

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

مهنياً: الحظوظ جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز، يجب أن تقاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك



عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك



صحياً: انتبه إلى حوادث السير، فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها الوخيمة

برج الأسد

مهنياً: من الأفضل قضاء اليوم بأكمله في التخطيط بدلاً من قضائه في تنفيذ مهام لا يمكنك التأكد من سير الأمور فيها



عاطفياً: كثير من التوتّر والقلق في الأجواء اليوم، ولكن بالتفاهم يمكنك تخطي كل الصعاب، وحل كل المشكلات، والمشي حسب الخطة الموضوعة



صحياً: تبدو متحمسًا جداً ليتحسن الطقس وتبدأ بممارسة المشي يومياً للتخفيف من وزنك الزائد

مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك



عاطفياً: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد المواقف



صحياً: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجاً وتعالجها بالأدوية الضرورية

برج الميزان

مهنياً: قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك



عاطفياً: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًّا ويُظهر لك عن محبّته، تزداد جاذبيتك وتسعى لكسب قلبه وتمارس سحرك عليه



صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل يدل على عمل أو عقد أو على ارتباط أو تجربة استثنائية وتتلقى أخباراً طيبة لم تكن تتوقعها



عاطفياً: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار



صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط

برج القوس

مهنياً: كن منتبهاً جداً وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب.



عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات



صحياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي

برج الجدي

مهنياً: يمكن أن تقلق أو تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات ولا تبت أمراً ولا توقع عقداً



عاطفياً: تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة تغيّر حياتكما العاطفية



صحياً: لا تهتم بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير نوعاً من الغيرة لدى أحد الزملاء، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً



عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر



صحياً: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك



عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه



صحياً: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك

برج الجوزاء

مهنياً: القمر الجديد في برجك أي في الحمل ، يحثك على القيام ببعض الإنجازات والخطوات، وتثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة



عاطفياً: اذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك ان تظهر الحقيقة الى العلن حتى لا تلام



صحياً: لا تعر انتقادات الآخرين انتباهاً ولا تدعها تثير أعصابك، حاول التلهي بأمور تفيدك صحياً