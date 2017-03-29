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القمة العربية الـ28 تختتم أعمالها بالأردن

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القمة العربية الـ28 تختتم أعمالها بالأردن القمة العربية الـ28 تختتم أعمالها بالأردن

مصراوي Masrawy

القمة العربية

البحر الميت - (أ ش أ):

اختتمت، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة البحر الميت - 55 كلم جنوب غرب عمان - أعمال القمة العربية العادية الـ28 والتي عقدت برئاسة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقد أقرت القمة مشاريع القرارات التي كانت مدرجة على جدول أعمالها وتتضمن 17 بندًا تتناول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما صدر عن القمة "إعلان عمّان" الذي يعكس وجهة نظر القادة العرب في جميع الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.

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