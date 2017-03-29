الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمصنع في الزيتون

كتب - علاء عمران:

نشب حريق مساء اليوم الأربعاء، داخل مصنع بمنطقة الزيتون، فهرعت على الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنعها من الامتداد.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع منطقة الزيتون بمحيط محطة مترو حدائق الزيتون، فانتقل على الفور اللواء علاء عبد الظاهر، ئائب مدير الحماية المدنية، وبصحبته 5 سيارات إطفاء، على الفور تم فرض كردونًا أمنيًا حول المنطقة لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران.

جاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.