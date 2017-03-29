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أصالة توجه رسالة لعمرو أديب بعد عودته لتقديم «كل يوم»

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أصالة توجه رسالة لعمرو أديب بعد عودته لتقديم «كل يوم» أصالة توجه رسالة لعمرو أديب بعد عودته لتقديم «كل يوم»

التحرير

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وجّهت الفنانة أصالة رسالة للإعلامي عمرو أديب،عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بعد شفائه من وعكة صحية، ورجوعه لتقديم برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "أون تي في".

وقالت أصالة: "هو في حياتي ليس إعلامي ناجح فقط، هو واحد من أهلي، بل هو واحد من إخوتي، خفت وقلقت ودعوت مثلي مثل أهله ، بل مثلي مثل إخوته".

وأضافت: "تجاوز ألمه وعاد ليلتزم بعهد بينه وبيننا، بأن يبقى قريباً وأستاذاً وملطّف ماقسى من الحياة، بأن يعاني منّا ومن أجلنا، بأن يغامر وأن يشهد وأن يحاول أن يعدل معنا".

وتابعت: "ورغم تشابك السياسة والإعلام، فهو على الأرجح صادق، ونادراً مايخذلنا ونحن الذّين مثله نحاول ، ولسنا من المستسلمين ، ولا من المتخاذلين ، نحن الذّين ندفع مالدينا لننصر الحقّ الذي نراه ، والله أعلم بِالْحَقِّ ، نراه مرآةً لنا".

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وهنّأته أصالة على شفائه قائلة: "الحمد لله على سلامتك ، ونشكر ضميرك وصدق وعدك ، قلت ( كونوا معنا ) وفعلت ( سأكون معكم ) بإذن الله ، حفظك الله من كلّ شر ، ونحمد الله كثيراً على شفاءك وعودتك".

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التحرير

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