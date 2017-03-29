تزوج فنانة وأخرج أعمالًا لعادل إمام.. محطات في حياة الراحل «عادل صادق»

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تُوفي المخرج السينمائي والتليفزيوني، عادل صادق، والد الفنانة وفاء صادق، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد صراع مع المرض، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المخرج الراحل.

1- ولد عادل صادق في 25 أبريل عام 1934.

2- حصل على بكالريوس الإخراج السينمائي والتليفزيوني من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايا المتحدة الأمريكية.

3- عمل مساعد مخرج مع رمسيس نجيب المنتج والمخرج السينمائي.

4- تزوج الفنانة زيزي البدرواي بعد بطولتها فيلم "حبي في القاهرة" الذي ألفه وأخرجه، وانفصلا بعدها بعام.

5- أنتج الكثير من الأعمال منهم مسلسل "أشجان"، و "ملك يانصيب"، "الدوامة"، "الزوجة أول من يعلم"، و"الغفران"، كما أنتج فنياً "أيام الماء والملح".

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6- كتب العديد من المسرحيات منهم "عام نساء ورجل"، و"النصاب والكلاب" وهو بطولة سمير غانم ودلال عبد العزيز وشويكار.

7- أخرج الكثير من أعمال الفنان عادل إمام "كيف تخسر مليون جنيه"، و"زوج تحت الطلب"، و"شباب في عاصفة".

8- آخر أعماله الفنية المسلسل الإماراتي "خطوات الشيطان"، والذي تغير إسمه أصبح "الدائرة"، وذلك خلال تصوير العمل بدبي.