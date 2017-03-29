تبرئة السيدة الأولى السابقة بساحل العاج من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أبيدجان - (أ ش أ):

برأت محكمة في ساحل العاج، الأربعاء، السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو، من اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بدورها في حرب أهلية شهدتها البلاد في 2011 وأدت إلى مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص.

وذكرت شبكة "إية بي سي" الإخبارية الأمريكية أن غباغبو لم تحضر غالبية جلسات المحاكمة بسبب سوء حالتها الصحية، ولم تكن موجودة أيضًا عند النطق بالحكم.

ويُحاكم زوجها الرئيس السابق لوران غباغبو أمام المحكمة الجنائية الدولية في شأن اتهامات مماثلة مرتبطة بالحرب التي استمرت لفترة وجيزة وأشعلها رفضه قبول الهزيمة أمام الرئيس الحالي الحسن واتارا في جولة إعادة الانتخابات الرئاسة في 2010.