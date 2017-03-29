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رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية

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رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية

مصراوي Masrawy

الفريق محمود حجازي

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الأربعاء، الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور حالياً.

وبحث الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء آفاق التعاون العسكري المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات، حسبما أفاد بيان صادر عن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي.

وأكد الفريق محمود حجازي، خلال اللقاء الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب حجازي، عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على تطوير علاقات التعاون العسكري المتميزة على نحو يلبي المصالح المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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