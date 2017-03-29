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السيسي يؤكد دعم مصر لتونس في مواجهة خطر الإرهاب

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السيسي يؤكد دعم مصر لتونس في مواجهة خطر الإرهاب السيسي يؤكد دعم مصر لتونس في مواجهة خطر الإرهاب

مصراوي Masrawy

يؤكد دعم لتونس في مواجهة خطر الإرهاب

البحر الميت- (أ ش أ):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة في البحر الميت بالأردن.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين تناولا خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى أهمية الحفاظ على مستوى التنسيق المتميز بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص مصر على تدعيم علاقات التعاون مع تونس والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

كما أكد الرئيس دعم مصر لتونس في مواجهة خطر الإرهاب الذي يمثل تهديداً مشتركاً للبلدين.

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مصراوي Masrawy

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