في تقارير أمام رئيس الوزراء: 4887 حالة اشتباه تسمم بالمدارس

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رأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجموعة العمل المعنية بمراجعة منظومة التغذية المدرسية؛ لاستعراض نتائج التقييم التى تمت لكافة جوانب المنظومة على مستوى الجمهورية، وقد حضر الاجتماع وزراء التضامن الاجتماعى، والصحة والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والزراعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، تم التطرق لعدد من التقارير الواردة من مختلف الوزارات والجهات المعنية، حول منظومة التغذية المدرسية، فى ضوء ظهور حالات الاشتباه فى التسمم نتيجة تناول الوجبة المدرسية لعدد من الأبناء من الطلاب ببعض المحافظات.

وأشارت التقارير إلى أن اجمالى حالات الاشتباه فى التسمم قد بلغ 4887 حالة منذ بداية العام الدراسى الحالى 2016/2017، تم صرفهم جميعاً من المستشفيات فى ذات اليوم عدا 6 طلاب خرجوا في اليوم التالي، كإجراء احتياطى اضافى.

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كما أكدت التقارير إلى أن جميع التحاليل التى تم اجرائها من قبل معامل وزارة الصحة والقوات المسلحة على عينات من الوجبات والطلاب (السائل المعوى) لحالات الاشتباه أكدت جميعها بشكل كامل خلو تلك العينات من أى مسببات قد تؤدى إلى تسمم.

وتمت الإشارة أيضاً إلى توزيع نحو 400 مليون وجبة خلال العام الدراسى الحالى، على ما يزيد عن 9.5 مليون طالب فى 25282 مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن نسبة حالات الاشتباه فى التسمم لاجمالى التوزيع قد بلغت نحو واحد لكل مائة ألف طالب، وأن تلك الحالات قد وقعت فى محافظات ومدارس مختلفة موزعة على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن تباين نوعية الوجبات (4 وجبات مختلفة) وتنوع الموردين لها على مستوى الجمهورية.

وفى إطار استكمال مراجعة منظومة توزيع وجبات التغذية المدرسية من حيث التخزين والنقل والتسليم فى المدراس، ومع قرب انتهاء العام الدراسى فقد تقرر الاستمرار فى وقف صرف وتوزيع تلك الوجبات المدرسية خلال الاسابيع القليلة المتبقية من العام الدراسى الحالى، على أن يستكمل التوزيع اعتباراً من العام الدراسى القادم، أخذاً فى الاعتبار أي اجراءات قد تكون مطلوبة لتحسين منظومة توزيع الوجبات المدرسية بدءاً من المصانع المنتجة وحتى اجراءات استلامها فى المدارس.