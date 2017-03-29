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مواجهة الإرهاب على مائدة لقاء السيسي والسبسي في القمة العربية

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مواجهة الإرهاب على مائدة لقاء السيسي والسبسي في القمة العربية مواجهة الإرهاب على مائدة لقاء السيسي والسبسي في القمة العربية

التحرير

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الباجى قايد السبسى رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة فى البحر الميت بالأردن.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين تناولا خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى أهمية الحفاظ على مستوى التنسيق المتميز بين الجانبين فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص على تدعيم علاقات التعاون مع تونس والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأكد الرئيس دعم مصر لتونس في مواجهة خطر الإرهاب الذى يمثل تهديداً مشتركاً للبلدين.

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من جانبه، أعرب الرئيس التونسى عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة ووثيقة، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطويرها وتنميتها في جميع المجالات.

وجدد الرئيس السبسى الدعوة للرئيس السيسى لزيارة تونس، وهو ما رحب به الرئيس معربًا عن تطلعه لزيارة تونس فى أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد تشاورًا حول الأزمة الليبية، حيث أشاد الرئيس بمبادرة الرئيس التونسي بتعزيز دور دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر) وما عكسه الاجتماع الوزاري الثلاثي الذى عقد بتونس في فبراير 2017 من انسجام الرؤى حول سُبل التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية، ورفض أية حلول عسكرية أو تدخلات خارجية في الشأن الليبي.
وأكد الرئيس التونسى، حرص بلاده على الاستمرار فى التشاور والتنسيق مع مصر حول تطورات الوضع في ليبيا الشقيقة وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك.

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التحرير

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