صور| أصحاب دور النشر بمعرض الإسكندرية: «كله بيجي يتفرج ويمشي»

التحرير

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آمال عريضة عقدها هذا العام أصحاب دور النشر، على معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في ظل انتعاش سوق بيع الكتب بعد سنوات من الركود، إلا أن تلك الآمال اصطدمت بأرض الواقع بعد أسبوع من افتتاح المعرض الذي شهد عزوفًا كبيرًا من المواطنين.

"التحرير" تجولت بين أروقة المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية للمرة الأولى، بمشاركة 250 دار نشر مختلفة، إذ التقت بعدد من باعة الكتب وأصحاب دور النشر المشاركين فيه.

يقول محمد مفيد، مدير التنفيذى لدار النشر "دوّن للنشر والتوزيع"، إن تنظيم المعرض هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي؛ لوجود مساحات أكبر لدور النشر، إذ بلغ عدد دور النشر المشاركة 250 دارا للمرة الأولى، ورغم ذلك فإن الإقبال على الشراء هذا العام ضعيف جدا بالمقارنة بالعام الماضي.

وأرجع "مفيد" ذلك إلى ارتفاع أسعار الكتب، نتيجة لارتفاع أسعار الورق والكتابة، ولم تنجح نسب الخصم الكبيرة في جذب القارئ.

أما أحمد سعيد، مدير دار الربيع العربي للنشر، قال إن الإقبال هذا العام ضعيف بالمقارنة بالأعوام الماضية؛ لأسباب منها غياب الدعاية اللازمة وسوء توزيع أماكن دور النشر بالمعرض، وتأخر موعد افتتاحه، إذ كان من المقرر أن يكون في 27 من فبراير الماضي.

وانتقد سعيد، عدم وجود دعاية للمعرض على غرار ما شهده معرض القاهرة للكتاب، مضيفا أن هيئة الكتاب ومكتبة الإسكندرية لم يقوما بالداعية الواجبة للمعرض.

وتابع عدد دور النشر الكبير في هذا العام كان سيكون له فائدة عظيمة حال وجود دعاية جيدة، مشيرا إلى أن تقسيم المعرض ما بين مكتبة الإسكندرية وأرض كوتة أدى إلى نتيجة، سلبية، لأن الجمهور يدخل ويخرج من مكان واحد وبالتالي لا يرى المعرض بالكامل.

وتقول آية سعد الدين، مدير عام دار زين للنشر، إن التوزيع العام الجاري كان سيئ، وأثر عليه إلى حد كبير كثرة أعداد دور النشر المشاركة، مضيفة "مفيش حد بيشتري كله بيجي يتفرج ويمشي".

وأبدت سعد الدين، تعجبها من قلة الإقبال قائلة "لسة مش مستعوبة إن مفيش إقبال لأن أنا عارفة إن أهل الاسكندرية يحبون القراءة والثقافة بشكل عام"، مؤكدة أن سوء الدعاية ساهم في ذلك.

وانتقد خالد مدحت، عامل بدار كافي للنشر والتوزيع، خريطة توزيع دور النشر، إذ تم وضع الدور الكبيرة في المقدمة والصغيرة في آخر المعرض ما جعل المواطنين يملون قبل الوصول إليها، مضيفا "نسبة الإقبال ضعيفة لدرجة ممكن نقول معدومة و مفيش دعاية كفاية".

وأكد مدحت البحيري، مسئول دار النابغة للنشر والتوزيع، أن الإقبال يكاد يكون معدوم هذا العام ما كبد أصحاب دور النشر الكثير من الخسائر.

وفي ركن سور الأزبيكة قال أحمد الجندى، مندوب للسور، إن الإقبال ضعيف جدا رغم اعتقادنا أنه سيكون جيد هذا العام لأن أسعار الكتب لدينا رخيصة بالمقارنة بدور النشر، "لكن للأسف الدنيا فاضية بمعنى الكلمة".

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وأشار الجندي، إلى أن أسعار الكتب تبدأ بالسور من 3 إلى 60 جنيها، إذ حاولوا أن تكون في متوسط الجمهور العادي رغم زيادة تكلفة الإيجار بالمعرض.