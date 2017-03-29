«بلاها سمك.. خليه يعفن»| 7 محافظات تعلن المقاطعة.. وصيادون: البحر خال

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كتب: محمد مجلى، محمد مصباح، شيماء رشاد، سالى سند، كارم الديسطي، عمرو الشامي، محمد عودة

دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حملتي «بلاها سمك»، و«خليه يعفن»، في محافظات الإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك.

وأكد مدشنو الحملة وداعموها، أنها تهدف إلى الضغط على تجار الأسماك لخفض الأسعار، وعودتها إلى ما كانت عليه، متهمينهم بالاستغلال، في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسعار.

فيما أوضح عدد من الصيادين، وتجار الأسماك، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو تقاعس هيئة الثروة السمكية وسماحها لبعض الصيايدين والتجار معدومي الضمير باصطياد الزريعة السمكية، فضلا عن إيقاف التصدير، بحسب قولهم.

أهالي الإسكندرية: الأسعار نار.. وشيخ الصيادين: البحر خال

قالت نعمة السيد، موظفة بالإسكندرية، إنها ملتزمة بالحملة منذ إطلاقها، مشيرة الى أن أسعار السمك لم تعد كما كانت في السابق وباتت صعبة المنال، رغم أنها الوجبة الرئيسية لأسرتها، بحسب قولها.

وأكد مهاب فتحي، موظف، أنه لا بديل عن حملات المقاطعة وهي فكرة صائبة ويمكنني التخلي عن تناول الأسماك لمدة شهر، مضيفا "يعنى لو ما أكلنهاش مش هنموت".

فيما كشف محمد توفيق، مسؤول الحملة الشعبية، أن الهدف من الحملة، هو الضغط على التجار للحد من ارتفاع الأسعار التي لا تتناسب أبدا مع متغيرات تكاليف صيد الأسماك البحرية أو المحلية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى حرمان الأسر محدودة الدخل من تناول هذه الوجبة والمهمة، والاكتفاء بالمشاهدة فقط.

بينما أرجع أشرف زريق، شيخ الصيادين، ورئيس جمعية صيادي بحيرة مريوط، سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار البنزين ومواد الصيد، موضحا أن تجفيف بحيرة مريوط أحد اسباب رفع أسعار الأسماك.

وكشف عن أن البحر خال من الأسماك، وبات عبارة عن حمام سباحة كبير، بسبب عدم وجود تنمية، مشيرا إلى أن المعروض من الأسماك قل وبات الأمر عبارة عن عرض وطلب، والتحكم في الأسعار أمر مرتوك لكل شخص على هواه.

وشهدت أسعار الأسماك في المحافظة ارتفاعا كبيرا، إذ وصل سعر السمك البلطي إلى 40 جنيها، والبوري 60 جنيها، و=السبيط 125 جنيها، والبربون 100 جنيه.

الإسماعيلة: الحملة ساهمت في خفض الأسعار

نجحت الحملة على مدار الأيام الماضية، في خفض الأسعار، حيث سجل المورجان 20 جنيها، والشبار 20 جنيها، والهليلي 25 جنيها، والسردينة 15 جنيها، والبوري 30 جنيها، والسردين المجمد 10 جنيهات، والمكرونة 20 جنيهات، والخنزيرة 17 جنيهات ودنيس القنال 80 جنيها، والأنشوجة 12 جنيها، فيما سجل اللوط 40 جنيها.

فيما طالب تامر الجندي، منسق حقوق الإنسان بالمحافظة، باستمرار عملية مقاطعة شراء الأسماك وانضمام باقي المحافظات الساحلية للحملة التي انطلقت من يوم 25 مارس الماضي.

وقال سيد حسين، أحد الصيادين بالمحافظة، إن مشكلة زيادة الأسعار في المحافظة سببها الرئيسي هيئة الثروة السمكية التي تركت أصحاب المزارع يصطادون الأسماك الصغيرة من قناة السويس وبحيرة التمساح لتربيتها داخل المزارع، مما جعل الصيادين يعانون أثناء الصيد وأصبحت الأسماك نادرة في البحيرة.

أهالي بورسعيد يواصلون المقاطعة

قال محمد العجمي، أحد أهالي محافظة بورسعيد، إنه شارك في الحملة منذ إطلاقها، إلا أنه يرى أنها لم تجن ثمارها، مضيفا أن المقاطعة مستمرة للتصدي لجشع التجار، "البحر جنبنا ولا يوجد سبب لرفع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه".

فيما قال محمد السحراوي، نقيب الصيادين بالمحافظة، إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الأسماك فقط، موضحا أن تصدير الأسماك أحد أهم أسباب ارتفاعها.

وأضاف: "البحر مبقاش بيدي الخير بتاع زمان بسبب صيد الزريعة السمكية، وارتفاع أسعار السولار والغزل المستخدم في الصيد.. المقاطعه ليست الحل، ولكنها وسيلة ضغط مؤقتة"، بحسب قوله.

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ركود في أسواق الأسماك بالسويس

شهدت أسواق الأسماك في محافظة السويس، لا سيما سوق الأنصاري، ركودا كبيرا في حركة البيع والشراء.

وقال علي، أحد تجار الأسماك، إن المصدرين هم السبب وراء هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماء، معلنا تعاطفه مع المواطنين في حملتهم.

وأضاف: "الغلابة فاض بيها الكيل مش عارفين ياكلوا.. أصحاب المراكب والفلوكات بيحاسبونا على رفع سعر الرخصة بعد زيادة ثمنها وبيحصلوا الفرق من جيوب الناس، وإحنا الى بنيجى فى الرجلين.

مقاطعة الأسماك في الدقهلية تتسبب في ارتفاع أسعار الخضراوت

دشنت الحملة في الدقهلية، مطلع الأسبوع، وبدأت من مدينة بلقاس، وامتدت إلى باقي أنحاء المحافظة، إلا أنها جاءت بنتائج عكسية.

قالت سماح محمد، ربة منزل، إن الحملة تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الخضروات، مشيرة إلى أن سعر الطماطم بلغ 12 جنيها للكيلو، وارتفع سعر الفلفل إلى 12 جنيها، والبطاطس من 3 جنيهات للكيلو إلى 8 جنيهات، والباذنجان من 5 إلى 10 جنيهات.

فيما أكد حسن الشوا، نقيب الصيادين بالمطرية، أن أصحاب مزارع الأسماك هم السبب الرئيسي في الارتفاعات الحالية، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك البحرية ما زالت كما هي في المطرية والمنزلة على العكس من باقي مدن وقرى الدقهلية.

وأضاف أن أصحاب المزارع أصبحوا هم المتحكمين فعليا في سوق الأسماك بعد تراجع حالة البحيرات الشمالية وعلى رأسها بحيرة المنزلة بسبب الإهمال المتواصل لها منذ عقود.

نقيب صيادي كفر الشيخ: التقصير الأمني هو السبب

أعرب أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، عن حزنه لما وصل إليه حال تجارة الأسماك بكفر الشيخ، مؤكدا أن الصياد هو المظلوم فيما يحدث.

وأشار نصار، إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك بسبب التقصير الأمني في مواجهة مافيا "زريعة السمك"، التي تقوم بعمليات صيد جائرة للزريعة السمكية، وبالتالي قلة الناتج من عمليات صيد الأسماك.

وطالب حرس الحدود، بالتصدي لتلك الظاهرة والتعامل بشدة مع المعتدين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار إيجار مراكب الصيد، والشبك، من بين الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار.

تاجر أسماك بالشرقية: أسعار الأعلاف زادت بنسبة 600%

رغم مرور أيام قليلة فقط على تدشين الحملة بالشرقية، إلا أنها لاقت إقبالًا غير مسبوق من الأهالي، مدفوعين بالارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك.

وطالبت أميرة غريب، أهالي مركز فاقوس، بمقاطعة شراء الأسماك لارتفاع أسعارها، لافتة إلى أن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل فج، إذ تراوح سعر السمك البلطي بين 25 إلى 30 جنيهًا ووصل إلى 35 جنيهًا للكيلو فى بعض المناطق، ويتراوح سعر السمك البورى بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر السمك الروسى بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، ويراوح سعر السمك المكرونة بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر السمك المغازل بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح سعر الجمبرى بين 120 إلى 200 جنيهًا للكيلو حسب نوعه وحجمه.

فيما قال أحد تجار السمك بمدينة الزقازيق، إن أصحاب المزارع كانوا يحصلون على طن العلف الذي تتغذى عليه الزريعة مقابل 1200 جنيه ليرتفع مؤخرًا إلى 8800 جنيه، ويضطر أصحاب المزارع إلى تحميل تلك النفقات للمستهلك.

وأوضح أن الخسائر التي تقف وراء إغلاق المحلات لا تكمن في ارتفاع أسعار الأسماك وحدها ولكن لارتفاع مستلزمات الطهي، حيث ارتفع سعر الفلفل من جنيه وربع إلى 10 جنيهات للكيلو، وارتفع سعر شيكارة الملح من 12 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، كما ارتفع سعر "جركن" الزيت من 120 جنيهًا إلى 400 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الردة من 80 قرشًا إلى 4 جنيهات ونصف، وارتفع سعر الأكياس الخاصة بالتعبئة من 15 جنيهًا إلى 32 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأطباق الفل من 100 جنيه للألف طبق إلى 220 جنيهًا.