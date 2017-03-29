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«السياحة»: لا نعطي رخصة لأصحاب الكافيهات إلا بعد موافقة الحي

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«السياحة»: لا نعطي رخصة لأصحاب الكافيهات إلا بعد موافقة الحي «السياحة»: لا نعطي رخصة لأصحاب الكافيهات إلا بعد موافقة الحي

التحرير

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قال عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، إن الوزارة لا تقوم بإصدار تراخيص سياحية لأصحاب المحال التجارية إلا بشروط معينة، وبعد الحصول على موافقة الحماية المدنية وموافقة الحى، بأن هذا المكان لا يوجد مانع من منح صاحبة رخصة سياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجينى، وذلك ردًا على سؤال أحد النواب حول الآلية التى يتم منح الرخص السياحية لأصحاب المحال التجارية.

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وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ناقشت اليوم 13 طلب إحاطة، جميعها حول عدد من المشاكل الموجودة فى محافظة القاهرة، وحضر الاجتماع محافظ القاهرة ونوابه ورؤساء الأحياء، وعدد من ممثلى .

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التحرير

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