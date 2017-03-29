السيسى والبشير يؤكدان ضرورة تكاتف الدول العربية

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اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نظيره السودانى، عمر البشير، على ضرورة المضى قدمًا نحو تنفيذ برامج التعاون المشترك، التى أقرّت فى الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين، على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين بالأدرن.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التشاور بين الرئيسين حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يعكس العلاقات التاريخية التى تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

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وأعرب الرئيسان، عن التزامهما بدعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وتطوير التعاون بينهما بما يرتقى إلى آمال وطموحات الشعبين ويساهم فى تعزيز الاستقرار ودفع مسيرة التنمية فى مصر السودان.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الزعيمين أكدا، خلال اللقاء، ضرورة التكاتف بين مختلف الدول العربية بما يساهم فى دفع مسيرة العمل العربى المشترك للوقوف أمام التحديات التى تواجه المنطقة وإرساء دعائم السلام والاستقرار فيها.