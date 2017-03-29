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الأهلي يفاضل بين عرفة السيد ومرعي وجمعة

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الأهلي يفاضل بين عرفة السيد ومرعي وجمعة الأهلي يفاضل بين عرفة السيد ومرعي وجمعة

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يفاضل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، بين الثلاثي (عمرو مرعي، مهاجم إنبي - أحمد جمعة، مهاجم المصري - عرفة السيد، مهاجم وادي دجلة) تمهيدًا لبدء التفاوض مع أحدهما أو اثنين منهما للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويتابع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، الثلاثي خلال الفترة الحالية قبل الاستقرار على الأفضل فنيًا، وتقديم طلب رسمي لإدارة القلعة الحمراء ببدء المفاوضات والتعاقد مع أحدهم.

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وكان حسام البدري، أكد في تصريحات سابقة أن هدفه الأساسي في صفقات فترة الانتقالات الصيفية، هو ضم أكثر من رأس حربة، وألمح إلى أنه سيتعاقد مع مهاجمين على الأقل.

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التحرير

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