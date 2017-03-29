الأهلي عن «بيليات»: لن ندفع 3 ملايين يورو في لاعب

التحرير

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نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي، الأنباء التي ترددت عن حصول القلعة الحمراء على توقيع خاما بيليات، لاعب صن دوانز، الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا 2016.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «صن دوانز يطلب أرقام خيالية لبيع اللاعب.. عندما تحدثنا معهم من قبل طلبوا 3 ملايين يورو، ومن المؤكد أن بيليات لاعب مهم ومميز لكن هذا المبلغ يتجاوز قدراتنا المادية بكثير».

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وأضاف المصدر: «رئيس نادي صن داونز ملياردير ويرغب في استمرار كل اللاعبين مع فريقه حتى يكون زعيمًا للكرة الإفريقية، لذلك يبالغ في الرقم المطلوب لبيع بيليات، لأنه لا يرغب في التخلي عنه من الأساس ويعتبر الأهلي المنافس الرئيسي لصن داونز»