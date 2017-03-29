فيديو| مجلس المصري يتفقد الاستاد بعد عودته للحياة

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تفقد سمير حلبية، رئيس نادي المصري البورسعيدي، برفقة أعضاء المجلس، استاد النادي، قبل أداء الفريق أولى تدريباته المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة السادسة.

وكان النشاط الرياضي على ستاد بورسعيد، توقف منذ فبراير 2012 بسبب الكارثة التي وقعت خلال مباراة الأهلي والمصري وتسببت في وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، وأصدر الفيفا قرارًا بتجميد الاستاد لمدة 5 سنوات، قبل أن يتمكن مجلس الإدارة اليوم من الحصول على موافقة أمنية بإقامة تدريبات الفريق عليه.

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ويستعد المصري لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل، في الدوري الممتاز على ملعب برج العرب.