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مرتضى منصور: خلاف وحيد يفصلنا عن التعاقد مع البرتغالي إيناسيو

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مرتضى منصور: خلاف وحيد يفصلنا عن التعاقد مع البرتغالي إيناسيو مرتضى منصور: خلاف وحيد يفصلنا عن التعاقد مع البرتغالي إيناسيو

التحرير

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قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن التعاقد مع البرتغالي أوجوستو إيناسيو، يقف على نقطة واحدة، وهو مقدم التعاقد، الذي طلب الحصول عليه

هي رغبته في الحصول على راتب 3 شهور مقدم تعاقد.

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وأكد منصور، في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسته مع خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، ورئيس اتحاد الكرة، أن إيناسيو يرغب في الحصول على 3 شهور مقدم، موضحًا أن هناك محاولات للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف خلال الساعات المقبلة.

كان رئيس الزمالك أعلن منذ أيام عن طلب محمد حلمي الرحيل عن تدريب الفريق، عقب الخسارة من رينجرز النيجيري بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

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التحرير

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