المصري يشكُر وزير الداخلية بعد انتهاء «أزمة الاستاد»

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وجه مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، الشكر للواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، ومساعدي الوزير ومدير الأمن والأمن الوطني، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لموافقتهم على عودة الحياة إلى ستاد النادي المصري، وإقامة تدريب الفريق عليه اليوم.

وكان النشاط الرياضي على استاد بورسعيد، توقف منذ فبراير 2012 بسبب الكارثة التي وقعت خلال مباراة الأهلي والمصري وتسببت في وفاة 72 فردًا من جماهير القلعة الحمراء، وأصدر الفيفا قرارًا بتجميد الاستاد لمدة 5 سنوات.

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ويستعد المصري لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب برج العرب.