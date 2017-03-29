"طاهر" يتفقد أعمال تطوير المحاور المرورية والطرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية جولة ميدانية، اليوم الأربعاء، يرافقه رئيس لجنة التخطيط العمراني وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المحاور المرورية ومداخل ومخارج المحافظة؛ لتحقيق المزيد من السيولة المرورية وحركة المركبات.

وتضمنت الجولة تفقد ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع الكبير؛ لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، التي تصل جملة تكلفتها نحو ما يزيد عن مليار جنيه لتنمية الإسماعيلية وخدمة مواطني المحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقيه من القيادات موقع العمل بمشروع إنشاء الجسر الكبير الذي يربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورًا بمنطقة منشية الشهداء وصولًا إلى محور طريق محمد على وميدان عدلي منصور "الترانزستور سابقًا" ثم يعبر منطقة البركة وصولًا إلى طريق "البلاجات" بطول حوالي ثلاثة كيلومترات وتكلفة إجمالية تصل لنحو 700 مليون جنيه.

ويشتمل المشروع إنشاء 4 كبارى يجرى تنفيذها حاليًا على ترعة الإسماعيلية بمنطقة الأرشاد ومنطقة حدائق الملاحة أمام ميدان "سالا" ومنطقة الجلاء بعدما تم البدء في إعداد وتجهيز الأرض وبدء أعمال الحفر ودق الخوازيق للأعمال الإنشائية لتلك الكباري.

وأكد المحافظ البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنهاء تلك المشروعات في أسرع وأقل وقت ممكن، وبما لا يتجاوز عام واحد فقط، بالتعاون والتنسيق التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير من أجل الإسراع في استعادة الوجه الجمالي والحضاري المشرق للإسماعيلية الواعدة التى ينتظرها مستقبل واعد أفضل لتكون بحق عاصمة مصر الاقتصادية وقاطرة الانتقال نحو التنمية الحقيقية لمصر.