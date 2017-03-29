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بوفون: التحكم في المشاعر مفتاح التغلب على برشلونة

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بوفون: التحكم في المشاعر مفتاح التغلب على برشلونة بوفون: التحكم في المشاعر مفتاح التغلب على برشلونة

التحرير

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اعترف حارس وقائد يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون، أن لقاء فريقه أمام برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم «يثير الخوف»، مشددًا على ضرورة أن يكون اليوفي في كامل لياقته لضمان التأهل للدور المقبل.

وفي تصريحات له عبر موقع «تو تو سبورت» الإيطالي، اليوم الأربعاء، قال بوفون «من لا يمتلك شجاعة القول بإن هذه المباريات تثير الخوف، إما أن يكون كاذبًا أو ليس رياضيًا محترفًا، لأنه لا يدرك المشاعر».

وشدد على أن «أهم شيء هو عدم الخوف، لأن ذلك أحيانا يكون مستحيلا، بل لا بد من الشجاعة للتغلب عليه، وحذر زملائه من أنه لكي يتم التغلب على برشلونة سيتطلب ذلك تقديم أفضل أداء لليوفي».

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وأكد بوفون إن دوري أبطال أوروبا، بطولة تثير اهتمامه كثيرًا وأن لا شيء يحمسه أكثر من مشاركته في «الشمبيونز ليج».

وأعتبر بوفون صاحب الـ(39 عامًا)، أن التحكم في المشاعر، مفتاح التغلب على برشلونة، في لقاء الذهاب يوم 11 إبريل والإياب 19 من نفس الشهر.

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التحرير

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