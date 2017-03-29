الطيران العراقي يقصف مواقع "داعش" في محافظتي نينوى وصلاح الدين

بغداد - (أ ش أ):

قصف الطيران العراقي مواقع وتجمعات لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين شمالي العراق.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن طائرات "F16" قصفت أهدافا لداعش في منطقتي الحضر والبعاج جنوب غرب تلعفر بمحافظة نينوي شمالي العراق، مما أسفر عن تدمير ثلاث مقرات قيادة وسيطرة لـ"داعش" ومستودع أسلحة وذخائر ومضافة للارهابيين وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

كما دمر طيران الجيش العراقي ثلاثة مواقع للتنظيم وقتل 8 إرهابيين ودمر مخزن عتاد كان في أحدها، وصدت القوات العراقية هجوما لمسلحي "داعش" غرب مفرق الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين وقتلت 6 إرهابيين بقصف لدبابة عراقية من نوع "أبرامز".

وأغرقت القوات زورقاً لتنظيم داعش في الضفة الشرقية لنهر دجلة بمنطقة "عويجيلة" وقتلت من كانوا على متنه من الإرهابيين.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 19 فبراير الماضي انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات "قادمون يينوي" لتحرير الساحل الأيمن بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، الذي يمثل 40% من مساحة مدينة الموصل ويضم قرابة 750 ألف نسمة موزعين على 92 حيا، وتمكنت القوات العراقية من تحرير المجمع الحكومي والدوائر الخدمية يوم 7 مارس الجاري.