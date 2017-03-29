أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الطيران العراقي يقصف مواقع "داعش" في محافظتي نينوى وصلاح الدين

Google+ Print
الطيران العراقي يقصف مواقع "داعش" في محافظتي نينوى وصلاح الدين الطيران العراقي يقصف مواقع "داعش" في محافظتي نينوى وصلاح الدين

مصراوي Masrawy

الطيران العراقي

بغداد - (أ ش أ):

قصف الطيران العراقي مواقع وتجمعات لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين شمالي العراق.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن طائرات "F16" قصفت أهدافا لداعش في منطقتي الحضر والبعاج جنوب غرب تلعفر بمحافظة نينوي شمالي العراق، مما أسفر عن تدمير ثلاث مقرات قيادة وسيطرة لـ"داعش" ومستودع أسلحة وذخائر ومضافة للارهابيين وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

كما دمر طيران الجيش العراقي ثلاثة مواقع للتنظيم وقتل 8 إرهابيين ودمر مخزن عتاد كان في أحدها، وصدت القوات العراقية هجوما لمسلحي "داعش" غرب مفرق الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين وقتلت 6 إرهابيين بقصف لدبابة عراقية من نوع "أبرامز".

وأغرقت القوات زورقاً لتنظيم داعش في الضفة الشرقية لنهر دجلة بمنطقة "عويجيلة" وقتلت من كانوا على متنه من الإرهابيين.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 19 فبراير الماضي انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات "قادمون يينوي" لتحرير الساحل الأيمن بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، الذي يمثل 40% من مساحة مدينة الموصل ويضم قرابة 750 ألف نسمة موزعين على 92 حيا، وتمكنت القوات العراقية من تحرير المجمع الحكومي والدوائر الخدمية يوم 7 مارس الجاري.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية