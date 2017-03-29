وزير خارجية ألمانيا: بريطانيا ستظل جارتنا

القاهرة - ( أ ش أ):

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل عن إن من الجيد أن البدء في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 9 أشهر من الانتظار.

وأضاف جابرييل - في تصريح وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة، اليوم الأربعاء، لقد استغلت باقي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوقت بصورة جيدة حتى تقدمت بريطانيا بطلبها الرسمي، لنعرف ما نريد، ولدينا موقف تفاوضي واضح ومحدد، ويمكننا منح مفوضية الاتحاد الأوروبي تفويضا قويا".

وأوضح أنه يمكن لميشيل بارنير وفريقه في المفوضية، الانطلاق وإننا سندعمهم بكل قوة من أجل البدء في المفاوضات لتحقيق مصالحنا المشتركة، وهذا ما سيتم التأكيد عليه أيضا في أولى زياراتي إلى لندن في مطلع الأسبوع القادم، مشيرا إلي أنه بالتأكيد لن تكون المفاوضات سهلة لأيٍ من الطرفين.

وأشار إلى أن بريطانيا العظمى ستظل جارتنا، وكذلك الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا، نحتاج بعضنا البعض، ويجب أن نقوم بكل ما في وسعنا حتى نحافظ على علاقات الصداقة مع لندن في المستقبل أيضا، ولذلك فمن الجيد أن قام البريطانيون بالتعبير بوضوح عن رغبتهم في وجود اتحاد أوروبي قوي.

ونوه جابرييل إلي أن ألمانيا تري خطأ واضحا للمفاوضات يتمثل في بقاء أوروبا الـ27 دولة متماسكة، وألا نقوم بالحفاظ على مشروع الوحدة الأوروبية الكبير، بل نستمر في تطويره وتحصين أنفسنا من أي رياح مستقبلية قد تعصف بنا" .