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رئيس نادي قضاة بني سويف: سنلجأ للرئيس السيسي ليكون حكمًا بين السلطات

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رئيس نادي قضاة بني سويف: سنلجأ للرئيس السيسي ليكون حكمًا بين السلطات رئيس نادي قضاة بني سويف: سنلجأ للرئيس السيسي ليكون حكمًا بين السلطات

مصراوي Masrawy

المستشار محمد عصمت يونس

كتب- عمرو علي ومحمود الشوربجي:

قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، إنه يجب الوصول إلى حل في أزمة قانون السلطة القضائية، وعدم تطور الأمرين البرلمان والقضاة، حفاظًا على استقرار البلاد.

وأضاف عصمت، في تصريح خاص لمصراوي، أنه تم اقتراح تشكيل لجنة من مجلس إدارة نادي القضاة لعرض الأزمة الراهنة على الرئيس عبد الفتاح ليكون حكمًا بين السلطات.

أشار إلى أن جميع القضاة يسعون إلى إيجاد حل للأزمة الحالية وعدم تصعيدها أكثر من ذلك للحفاظ على هيبة واستقلال السلطة القضائية، موضحًا أن الجمعية العمومية الطارئة لما بعد مقابلة الرئيس السيسي.

كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وتمت إحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة الخاصة به.

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