إخلاء سبيل 12 متهمًا في قضية "أحداث عنف العدوة" -(صور)

كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 آخرين في قضية أحداث عنف العدوة، لجلسة 10مايو لفض الأحراز.

كما قررت المحكمة بإخلاء سبيل 12متهمًا مالم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014، بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي، قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

وبديع صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والسجن، وما زال يحاكم على ذمة قضايا أخرى.