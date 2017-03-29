بعد تبرعه بثلث ثروته لفقراء مصر.. من هو الملياردير السعودي «صبحي بترجي»؟

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منذ إعلان رئيس مجلس إدارة قناة "المحور"، الدكتور حسن راتب، أن رجل الأعمال السعودي، صبحي بترجي، تبرع بثلث ثروته لصالح الفقراء وبناء 4 مستشفيات بمصر، أصبح الأمر حديث الـ"سوشيال ميديا"، وأُثير الكثير من الجدل حول بترجي.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن بترجي:-

1- يحمل صبحي لواء أسرة بترجي بعد والده عبد العزيز بترجي.

2- المهندس صبحي بترجي إلى جانب أنه رجل أعمال شهير يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات "السعودي الألماني".

3- بعد إسهاماته ببناء مستشفى "السعودي الألماني" والنجاح الذي وصلت له، حصل على لقب "رائد أعمال" عام 2008.

4-حصل على جائزة حاكم إمار دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتومن للإدارة العربية المميزة، عن إنجازاته بالأعمال الصحية بالبلاد.

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5- تم إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب التي أصدرها مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ومُنع من السفر لاتهامه بانضمامه لتنظيم القاعدة وطالبان الإرهابي، وجاء ذلك بعد أحداث "11 سبتمبر".

6- قضى 8 أعوام ممنوع من السفر، حتى صدر قرار بتبرئته من تهم الإرهاب الموجهة ضده من قبل الأمم المتحدة، وتم رفع الحظر عنه عام 2013.

7- ظهر بترجي في مقطع فيديو انتقد به اعتراض البعض على الميزانية العامة للدولة عام 2016، قائلاً: "كفاية دلع"، ما أثار غضب الكثير من المواطنين بالمملكة وانهالت التغريدات المناهضة لأسلوب بترجي بالفيديو.

8- بعد استفزاز متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي، أخذوا في نشر صور لمنزله، وخاصة للرصيف الذي بناه أمام قصره واعتبروا ذلك تعديًا على الطريق، وناشدوا أمير منطقة مكة المكرمة، خالد فيصل، بإزالته، وسرعان ما استجاب لمناشدتهم وصدر قرار الإزالة.