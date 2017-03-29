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وزير التعاون الدولي الألماني: مصر شريك مهم لنا

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وزير التعاون الدولي الألماني: مصر شريك مهم لنا وزير التعاون الدولي الألماني: مصر شريك مهم لنا

مصراوي Masrawy

وزير التعاون الدولي الإنمائي الألماني جيرد مولر

برلين (أ ش أ)

قال وزير التعاون الدولي الإنمائي الألماني جيرد مولر إنه سوف يلتقى الأسبوع الجاري بوزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في برلين لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين إن شريك هام لنا.

جاء ذلك على هامش مؤتمر السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، الذي افتتحته وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين ووزير التعاون الدولي والإنمائي جيرد مولر بحضور لفيف ضخم من السفراء الأفارقة وعلى رأسهم السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين.

وتابع مولر "سوف نواصل أيضا حوارنا مع الوزيرة المصرية حول تقديم كافه الدعم وفرص التدريب المهني للشباب المصري".

وذكر أن مصر شريك استراتيجي هام في المنطقة، لافتا إلى دورها في دعم الاستقرار بليبيا.

وأشار إلى أن مصر تدعم مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة وتتحمل العبء الأكبر بصفتها دولة محورية ومستقرة في إفريقيا.

وتابع "ونحن ندعم الاستقرار وخطوات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر من أجل استقرار المنطقة".

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