أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

التلفزيون السوري: 5 قتلى في انفجار استهدف حافلة في حمص

Google+ Print
التلفزيون السوري: 5 قتلى في انفجار استهدف حافلة في حمص التلفزيون السوري: 5 قتلى في انفجار استهدف حافلة في حمص

مصراوي Masrawy

التلفزيون السوري 5 قتلى في انفجار استهدف حافلة في

دمشق (أ ف ب)

أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقل ركابا في حي الزهراء بوسط حمص الأربعاء عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة اخرين بجروح، حسبما ذكر الإعلام الرسمي.

وذكر التلفزيون السوري "ارتفع عدد الشهداء إلى 5 واصيب 6 اخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في إحدى الحافلات على طريق الستين" في وسط المدينة. وكان أشار قبلا إلى سقوط 3 قتلى و5 جرحى في التفجير.

وفجر انتحاريون أنفسهم في 25 فبراير مستهدفين مقرين أمنين محصنين في حمص وسط سوريا، ما تسبب بسقوط 42 قتيلا بينهم شرف حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، وتبنت العملية "هيئة تحرير الشام" المؤلفة من جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى مقاتلة.

ويأتي التفجير بعد يومين من اجلاء دفعة ثانية من مقاتلي الفصائل من حي الوعر، آخر معقل للفصائل المعارضة في مدينة حمص في وسط سوريا، تنفيذا لاتفاق ترعاه روسيا، ومن شأن اتمامه على مراحل أن يسمح للقوات الحكومية بالسيطرة الكاملة على المدينة.

كما يأتي بالتزامن مع جولة خامسة من محادثات السلام في جنيف بين النظام والمعارضة برعاية أممية.

وشهدت مدينة حمص في السنوات الماضية عمليات انتحارية دامية تبنى معظمها تنظيم داعش. وقبل سنة، أدى تفجيران بسيارتين مفخختين في المدينة إلى سقوط 64 قتيلا غالبيتهم الكبرى من المدنيين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية