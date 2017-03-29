التلفزيون السوري: 5 قتلى في انفجار استهدف حافلة في حمص

دمشق (أ ف ب)

أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقل ركابا في حي الزهراء بوسط حمص الأربعاء عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة اخرين بجروح، حسبما ذكر الإعلام الرسمي.

وذكر التلفزيون السوري "ارتفع عدد الشهداء إلى 5 واصيب 6 اخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في إحدى الحافلات على طريق الستين" في وسط المدينة. وكان أشار قبلا إلى سقوط 3 قتلى و5 جرحى في التفجير.

وفجر انتحاريون أنفسهم في 25 فبراير مستهدفين مقرين أمنين محصنين في حمص وسط سوريا، ما تسبب بسقوط 42 قتيلا بينهم شرف حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، وتبنت العملية "هيئة تحرير الشام" المؤلفة من جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى مقاتلة.

ويأتي التفجير بعد يومين من اجلاء دفعة ثانية من مقاتلي الفصائل من حي الوعر، آخر معقل للفصائل المعارضة في مدينة حمص في وسط سوريا، تنفيذا لاتفاق ترعاه روسيا، ومن شأن اتمامه على مراحل أن يسمح للقوات الحكومية بالسيطرة الكاملة على المدينة.

كما يأتي بالتزامن مع جولة خامسة من محادثات السلام في جنيف بين النظام والمعارضة برعاية أممية.

وشهدت مدينة حمص في السنوات الماضية عمليات انتحارية دامية تبنى معظمها تنظيم داعش. وقبل سنة، أدى تفجيران بسيارتين مفخختين في المدينة إلى سقوط 64 قتيلا غالبيتهم الكبرى من المدنيين.