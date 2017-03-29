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السيسي يلتقي البشير على هامش القمة العربية

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السيسي يلتقي البشير على هامش القمة العربية السيسي يلتقي البشير على هامش القمة العربية

التحرير

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التقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، الرئيس عمر البشير، رئيس السودان، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال اللقاء التشاور بين الرئيسين حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يعكس العلاقات التاريخية، التى تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين. 

واتفق الرئيسان، على ضرورة المضى قدمًا نحو تنفيذ برامج التعاون المشترك، التى تم إقرارها فى الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة.

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كما أعرب الرئيسان عن التزامهما بتدعيم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وتطوير التعاون بينهما بما يرتقى إلى آمال وطموحات الشعبين ويساهم فى تعزيز الاستقرار ودفع مسيرة التنمية فى البلدين.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الزعيمين أكدا خلال اللقاء ضرورة التكاتف بين مختلف الدول العربية، بما يسهم فى دفع مسيرة العمل العربى المشترك للوقوف أمام التحديات التى تواجه المنطقة وإرساء دعائم السلام والاستقرار فيها. 

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التحرير

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