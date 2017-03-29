وزير التعليم: لا عودة للوجبة المدرسية حتى نهاية العام

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التحقيقات الخاصة بأزمة التغذية المدرسية بالتعاون مع جهات الدولة انتهت، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سوف يصدر بيانًا صحفيًا خلال الساعة القادمة بالأمر كاملا.

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وأضاف شوقى، فى تصريحات صحفية، أنه لا عودة للوجبة فيما تبقى من العام الدراسي الحالي، علي أن نطور المنظومة إلى الأفضل العام الدراسي القادم، مؤكدا أن جميع التحاليل على الأغذية المدرسية والمخازن، التى تمت في وزارة الصحة والقوات المسلحة سلبية، قائلا: «أي الوجبة سليمة تمامًا».