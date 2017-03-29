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السيسي لـ«عبد ربه»: يجب التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية

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السيسي لـ«عبد ربه»: يجب التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية السيسي لـ«عبد ربه»: يجب التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية

التحرير

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التقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد ربه منصور هادى، رئيس الجمهورية اليمنية، على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء موقف الداعم لليمن واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين، بما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية، التى تجمع بينهما على كافة المستويات. كما أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة المشاورات التي تبنتها الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة اليمنية ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

من جانبه أكد الرئيس اليمني تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لليمن ووقوفها إلى جانب الشرعية فيه، مشيدًا بما تبذله مصر من جهد فى إطار عضويتها لمجلس الأمن للدفاع عن مصالح اليمن وشعبه، كما أكد الرئيس اليمنى أهمية الدور المصرى فى دعم أمن واستقرار المنطقة، ومشيرا إلى تطلع بلاده إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على كل الأصعدة خلال الفترات المقبلة.

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واستعرض الرئيس عبد ربه منصور هادى خلال اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى حرص حكومته على استعادة السلام والاستقرار.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول أيضًا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم الجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز الأزمة التى يمر بها هذا البلد العربى الشقيق.

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التحرير

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