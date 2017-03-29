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القنصل الروسي بالإسكندرية: 4,1 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

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القنصل الروسي بالإسكندرية: 4,1 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر القنصل الروسي بالإسكندرية: 4,1 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

التحرير

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قال رشيد صديقوف، القنصل العام لدولة روسيا بالإسكندرية، إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين وروسيا بلغ 4 مليارات و100 مليون دولار، بحسب إحصائية نهاية تعاملات عام 2016، بزيادة 200 مليون دولار عن العام السابق لها والذي بلغت قيمتها آنذاك 3 مليارات و 900 مليون دولار، لافتا إلى أن تلك القيمة قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، بسبب إرادة الجانبين في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.

وأضاف "صديقوف" في تصريحات لـ "التحرير" خلال لقاء صحفي بمقر القنصلية العامة لدولة روسيا في الإسكندرية، أن قيمة الاستثمارات الروسية في مصر وفقا للإحصائية الأخيرة بلغت نحو 62,9 مليون دولار في  408 مشروعاً بقطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات والصناعة .

وأشار قنصل روسيا إلى أن قرار مصر بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، يساهم بشكل كبير في زيادة قيمة الاستثمارات، لاسيما وأن مصر وروسيا حرصتا على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما وزيادة معدلات التبادل التجاري بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية بين البلدين.

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وألمح أن هناك عددا من الوفود التجارية بصدد التواصل مع الجانب المصري لبحث عدد من المشروعات المشتركة التى يمكن تنفيذها بين رجال الأعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة.

 

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التحرير

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